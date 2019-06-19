Не менее 12 человек погибли в результате взрывов на границе Колумбии и Венесуэлы

Неизвестные активировали несколько взрывных устройств

Фото: Pixabay

По меньшей мере 12 человек стали жертвами взрывов, которые произошли в населенном пункте, расположенном на границе между Колумбией и Венесуэлой. Об этом во вторник сообщила колумбийская газета "Тьемпо".

По ее данным, инцидент произошел во вторник утром в венесуэльской деревне Бока-де-Грита, расположенной на самой границе с колумбийским департаментом Норте-де-Сантандер. Неизвестные активировали несколько взрывных устройств, в результате чего, по предварительным данным, 12 человек погибли на месте, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

Власти Колумбии уже задержали двух раненых мужчин, которые нелегально пересекли границу в поисках медицинской помощи. Как сообщается, взрывы стали последствием столкновения различных преступных группировок, которые занимаются контрабандой топлива в пограничном районе.

Как сообщалось, по меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, который произошел в столице Колумбии Боготе. Инцидент произошел в одном из домов в западной части города. Четыре человека погибли на месте, еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. В результате взрыва повреждения получили автомобили, проезжавшие мимо здания.

Ранее сообщалось, что Венесуэла частично открыла границу с Колумбией.

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