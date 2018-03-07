Не влезают в тоннели: Австралия потратила 2 млрд долларов на слишком "толстые" поезда

Сегодня, 06:16

Теперь властям страны придется переделывать тоннели за дополнительные средства

Фото: news.com.au
Фото: news.com.au

Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс заказало новые пассажирские поезда из Южной Кореи на два миллиарда долларов. Корейский транспорт оснащен станциями для зарядки смартфонов и стойками для велосипедов. Но появилась проблема: вагоны слишком широкие для существующих тоннелей. Чиновники решили не отменять заказ, а изменить тоннели и немного ослабить стандарты безопасности.

Старые поезда были 2,9 метра в ширину, а новые — 3,1 метра. Из-за этого расстояние между вагонами и стенами тоннеля, прописанное в стандартах, превысило минимальное. По данным местных СМИ, в некоторых тоннелях поезд рискует во что-нибудь врезаться.

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Поэтому министерство транспорта штата предложило расширить десять тоннелей, построенных в начале 20-го века. Также чиновники решили ослабить часть стандартов, которые помогут новым поездам появиться на железных дорогах Австралии. По их словам, это не повредит безопасности транспорта и пассажиров.

На модернизацию тоннелей уйдет около двух лет, стоимость работ неизвестна. Ситуацию прокомментировал лидер оппозиционной партии Люк Фоули (Luke Foley): он отметил, что необходим "особый вид некомпетентности, чтобы закупить поезда, которые не могут заехать в тоннель".

Напомним, в Китае создан беспилотный поезд, выдерживающий 40-градусный мороз.

Ранее мы писали, что в США поезд въехал в грузовик с соляной кислотой.

Также напомним, что в Индии селфи с поездом чуть не стоило парню жизни.
Австралия, поезд, поезда, тоннель

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