Не влезают в тоннели: Австралия потратила 2 млрд долларов на слишком "толстые" поезда

Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс заказало новые пассажирские поезда из Южной Кореи на два миллиарда долларов. Корейский транспорт оснащен станциями для зарядки смартфонов и стойками для велосипедов. Но появилась проблема: вагоны слишком широкие для существующих тоннелей. Чиновники решили не отменять заказ, а изменить тоннели и немного ослабить стандарты безопасности.

Старые поезда были 2,9 метра в ширину, а новые — 3,1 метра. Из-за этого расстояние между вагонами и стенами тоннеля, прописанное в стандартах, превысило минимальное. По данным местных СМИ, в некоторых тоннелях поезд рискует во что-нибудь врезаться.

Поэтому министерство транспорта штата предложило расширить десять тоннелей, построенных в начале 20-го века. Также чиновники решили ослабить часть стандартов, которые помогут новым поездам появиться на железных дорогах Австралии. По их словам, это не повредит безопасности транспорта и пассажиров.

На модернизацию тоннелей уйдет около двух лет, стоимость работ неизвестна. Ситуацию прокомментировал лидер оппозиционной партии Люк Фоули (Luke Foley): он отметил, что необходим "особый вид некомпетентности, чтобы закупить поезда, которые не могут заехать в тоннель".

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