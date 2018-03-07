Не влезают в тоннели: Австралия потратила 2 млрд долларов на слишком "толстые" поезда
Теперь властям страны придется переделывать тоннели за дополнительные средства
Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс заказало новые пассажирские поезда из Южной Кореи на два миллиарда долларов. Корейский транспорт оснащен станциями для зарядки смартфонов и стойками для велосипедов. Но появилась проблема: вагоны слишком широкие для существующих тоннелей. Чиновники решили не отменять заказ, а изменить тоннели и немного ослабить стандарты безопасности.
Старые поезда были 2,9 метра в ширину, а новые — 3,1 метра. Из-за этого расстояние между вагонами и стенами тоннеля, прописанное в стандартах, превысило минимальное. По данным местных СМИ, в некоторых тоннелях поезд рискует во что-нибудь врезаться.
Поэтому министерство транспорта штата предложило расширить десять тоннелей, построенных в начале 20-го века. Также чиновники решили ослабить часть стандартов, которые помогут новым поездам появиться на железных дорогах Австралии. По их словам, это не повредит безопасности транспорта и пассажиров.
На модернизацию тоннелей уйдет около двух лет, стоимость работ неизвестна. Ситуацию прокомментировал лидер оппозиционной партии Люк Фоули (Luke Foley): он отметил, что необходим "особый вид некомпетентности, чтобы закупить поезда, которые не могут заехать в тоннель".
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