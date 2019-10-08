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Неистовая стихия: на Таиланд обрушился необычный торнадо (видео)

8 октября, 18:48

Вихрь принес разрушения в провинцию Самутпракан

Жители провинции Самутпракан в Таиланде, правила въезда в который изменились для украинцев, сняли опасное природное явление.

По местности пронесся похожий на торнадо вихревой шквал. Круговорот поднимал в воздух куски крыш, переворачивал машины и ломал дорожные знаки.

Очевидцам удалось снять вихрь вблизи, чудом избежав травм. После бури в районе начался ливень.

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Напомним, в начале 2019 года королевство Таиланд уже пострадало от непогоды. Тогда из-за мощного урагана около 30 тысяч человек были эвакуированы. Стихия заставила десятки тысяч туристов покинуть таиландские острова и курорты.

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А в сентябре 2019 года стихия ударила по США. Последствия урагана "Дориан" оказались разрушительными – несколько торнадо разрушили домав штатах Северная Каролина и Южная Каролина.

До этого тот же ураган "Дориан" унес жизни 20 человек на Багамских островах, где в целом около 13 тысяч строений было повреждено или разрушено. Остров Большой Багама, где проживают около 50 000 человек, оказался затоплен примерно на 70%.

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Таиланд шквал природное явление торнадо

Источник: Сегодня

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