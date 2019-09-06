Последствия урагана "Дориан": в США торнадо разрушили несколько домов

Опасность образования торнадо, особенно в прибрежных районах, будет сохраняться в течение дня

/ Фото: Reuters

Торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", который находится менее чем в 100 километрах от побережья США, разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, несколько торнадо образовались на непродолжительное время в штатах Северная и Южная Каролина. Некоторые из них были достаточно мощными, чтобы разрушить утром несколько жилых домов и другие постройки на территории северного штата. К настоящему моменту информации о пострадавших или погибших не поступало. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, опасность образования торнадо, особенно в прибрежных районах, будет сохраняться в течение дня и распространится также на штат Вирджиния.

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Метеорологи отмечают, что эпицентр "Дориана", вновь ослабевшего до второй категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, находится сейчас в 80 километрах от города Чарльстон (Южная Каролина). Скорость ветра в порывах достигает 48 м/с, ураган движется в северо-северо-восточном направлении со скоростью 3,6 м/с. Более 250 тысяч жителей Южной Каролины испытывают в четверг перебои в подаче электроэнергии.

Ураган уже унес жизни 20 человек на Багамах, около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено. По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Напомним, что ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

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