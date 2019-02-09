Нидерланды и Австралия проведут переговоры с РФ по катастрофе Boeing MH17
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал контакты с Москвой "конструктивными"
Нидерланды и Австралия смогли установить с Россией дипломатические контакты для выяснения правовой ответственности Москвы по катастрофе Boeing MH17 на Донбассе. Об этом сообщает AD со ссылкой на министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.
"Нидерланды и Австралия через несколько недель проведут переговоры с Россией об ответственности за крушение МН17", - заявил он.
По его словам, это должно привести к "формальным переговорам" об ответственности.
"Я уверен, что это также получится. Отмечу, что наши переговоры конструктивные", - сказал Блок.
Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
Ранее следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малайзийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.
Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.
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