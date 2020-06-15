НЛО или метеор: "пришельца" из космоса над Австралией сняли на видео

Пока в NASA следят за гигантским астероидом, который несется к нашей планете через космос, жители западной Австралии стали свидетелями необычного астрономического явления – ночью посреди небо пронесся зеленый огненный шар.

Вспышка была такой яркой и длительной, что горнорабочие в региона Пилбара успели достать телефоны и снять увиденное на видео.

На одном из таких роликов слышно, как голос за кадром называет источник свечения НЛО. Но австралийские СМИ сходятся на том, что это все же был не инопланетный корабль и даже не космический мусор, а метеор.

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Он пронесся в понедельник около 00:46 по местному времени (17:46 14 июня по Киеву).

Точно или даже примерно судить о размерах или других данных пролетевшего метеорита ученые пока что не решаются, но, как сообщили сайту 7NEWS в Центре космической науки и техники Австралии, зеленое свечение свидетельствует о том, что объект в атмосфере состоял преимущественно из железа.

Напомним, что 29 апреля мимо Земли пролетел гигантский астероид, который NASA приписала к числу "потенциально опасных". Космическое тело пронеслось на расстоянии в 6,3 миллиона километров от нашей планеты.

А в начале года в Западной Австралии обнаружили древний шрам от удара астероида, который может объяснить, как завершился один из самых продолжительных ледниковых периодов на Земле с последующим "размораживанием" жизни.

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