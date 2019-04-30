Норвежцы обнаружили белуху-"шпиона" ВМФ России
По словам рыбака, кит был приручен и позволял себя гладить
В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro и обвесом с надписью оборудование Санкт-Петербурга.
Один из рыбаков сообщил, что, когда он рыбачил, к его лодке подплыла белуха. На ней был закреплен ремень с обвесом и прикрепленной камерой. По словам рыбака, кит был приручен и позволял себя гладить.
Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв предположил, что белуха могла "сбежать" из России, а именно из военно-морского флота России.
"Мы знаем, что в России держат прирученных китов, и что некоторые из них сбегают и следуют за нашими лодками", — сказал профессор Университета Тромсе Ойдин Рикардсен.
Ранее канадский рыбак Джо Хоулетт, известный своей самоотверженной работой по спасению запутавшихся в сетях и канатах китов, погиб от удара очередного спасенного морского гиганта.
А рыбаки из Нью-Джерси сняли на видео горбатого кита, выпрыгнувшего из воды прямо перед их лодкой. Кит залил лодку водой и подбросил в нее рыбу, но, к счастью, не перевернул. Мужчины же, судя по кадрам, не ожидали такого развития событий и сильно испугались.
Также мы писали о том, нужны ли украинской армии боевые дельфины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Норвежцы обнаружили белуху-"шпиона" ВМФ России". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео
Произошедшее дайвер считает случайностью
В Японии огромный кит протаранил паром – почти сотня пострадавших: фото и видео
В борту судна была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись
Невероятный случай: в Бразилии посреди леса нашли огромного мертвого кита
Горбатые киты обитают в соленых водах океана
Заботятся, как тюремщики: Greenpeace обвинил Россию в "пытках" косаток и белух
Зоозащитники считают, что выловленным для дельфинариев и океанариумом животным грозит смертельная опасность