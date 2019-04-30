Норвежцы обнаружили белуху-"шпиона" ВМФ России

По словам рыбака, кит был приручен и позволял себя гладить

В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro и обвесом с надписью оборудование Санкт-Петербурга.

Один из рыбаков сообщил, что, когда он рыбачил, к его лодке подплыла белуха. На ней был закреплен ремень с обвесом и прикрепленной камерой. По словам рыбака, кит был приручен и позволял себя гладить.

Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв предположил, что белуха могла "сбежать" из России, а именно из военно-морского флота России.

"Мы знаем, что в России держат прирученных китов, и что некоторые из них сбегают и следуют за нашими лодками", — сказал профессор Университета Тромсе Ойдин Рикардсен.

Ранее канадский рыбак Джо Хоулетт, известный своей самоотверженной работой по спасению запутавшихся в сетях и канатах китов, погиб от удара очередного спасенного морского гиганта.

А рыбаки из Нью-Джерси сняли на видео горбатого кита, выпрыгнувшего из воды прямо перед их лодкой. Кит залил лодку водой и подбросил в нее рыбу, но, к счастью, не перевернул. Мужчины же, судя по кадрам, не ожидали такого развития событий и сильно испугались.

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