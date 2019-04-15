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Новая авария в Китае: десять рабочих погибли из-за отравления угарным газом

Сегодня, 16:08

Инцидент произошел на фармацевтической фабрике "Цилу тяньхэ хуэйши" в ходе проведения сварочных работ

Фото: AFP

В Китае, где недавно произошел взрыв на химическом заводе, новое ЧП. Десять человек погибли, еще 12 пострадали в городе Дэчжоу провинции Шаньдун на востоке страны в понедельник от отравления угарным газом. Об этом сообщил информационный портал "Пейпер".

По его данным, инцидент произошел в 15:37 по местному времени на фармацевтической фабрике "Цилу тяньхэ хуэйши" в ходе проведения сварочных работ, по причине которых началось задымление.

Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Полиция выясняет детали происшествия. Ведется следствие.

Китайское правительство объявило о намерении закрыть множество малых промышленных предприятий и осуществить их частичное слияние в более крупные производства, чтобы предотвратить повторение крупной аварии.

Данная программа была разработана Государственным управлением по регулированию рынка КНР: вплоть до октября 2019 года власти проведут серию инспекций по стране. Администрация Цзянсу планирует закрыть не менее 30 производственных площадок, где размещаются химические заводы. Согласно предварительной оценке, "будут ликвидированы тысячи компаний".

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Тег авария, Китай, угарный газ

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Источник:

ТАСС

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