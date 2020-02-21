Новые смерти: за сутки 115 человек умерли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Всего с декабря 2019 года в Хубэе от нового коронавируса скончались 2144 человек

В эпицентре вспышки нового коронавируса Covid-19 – китайской провинции Хубэй – за истекшие сутки 115 человек умерли от этой инфекции, также подтверждено 411 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, скончались 99 человек, заразились 319.

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Всего с декабря 2019 года в Хубэе от нового коронавируса скончались 2144 человек (в Ухане – 1684), заразились 62442 человека (в Ухане – 45346). Выздоровели и были выписаны из медучреждений 11,8 тысячи человек, более 42 тысяч остаются в больницах, состояние свыше 2 тысяч из них оценивается как критическое.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий рассказал, что двое граждан Украины, которые заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии, выздоровели.

Вторая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых не было обнаружено коронавируса и которые прошли двухнедельный карантин, начали в четверг сходить на берег в портовом городе Иокогама, где стоит судно. По данным японского общественного телевидения, во вторую группу пассажиров должно войти около 500 человек. Отмечается, что примерно половина из этих пассажиров — иностранцы.

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