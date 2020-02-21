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Новые смерти: за сутки 115 человек умерли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

21 февраля, 03:34

Всего с декабря 2019 года в Хубэе от нового коронавируса скончались 2144 человек

В эпицентре вспышки нового коронавируса Covid-19 – китайской провинции Хубэй – за истекшие сутки 115 человек умерли от этой инфекции, также подтверждено 411 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, скончались 99 человек, заразились 319.

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Всего с декабря 2019 года в Хубэе от нового коронавируса скончались 2144 человек (в Ухане – 1684), заразились 62442 человека (в Ухане – 45346). Выздоровели и были выписаны из медучреждений 11,8 тысячи человек, более 42 тысяч остаются в больницах, состояние свыше 2 тысяч из них оценивается как критическое.

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Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий рассказал, что двое граждан Украины, которые заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии, выздоровели.

Вторая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых не было обнаружено коронавируса и которые прошли двухнедельный карантин, начали в четверг сходить на берег в портовом городе Иокогама, где стоит судно. По данным японского общественного телевидения, во вторую группу пассажиров должно войти около 500 человек. Отмечается, что примерно половина из этих пассажиров — иностранцы.

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Китай смерть коронавирус

Источник: Интерфакс

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