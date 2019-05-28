Обострение на Балканах: Сербия привела войска в состояние боевой готовности

Сербские власти призывают косовскую полицию прекратить спецоперацию на севере Косово

Фото: REUTERS/MDJ.

Сербия, которая ранее грозила ввести войска в Косово, вновь готовится к силовому противостоянию с Приштиной. Сербские вооруженные силы и полиция по приказу президента Александра Вучич, приведены в состояние полной боевой готовности из-за операции спецполиции Косово на севере, где проживают сербы, которая арестовала там по меньшей мере 13 человек.

Как сообщает "Радио Свобода", во время проведения операции были слышны выстрелы, один полицейский ранен.

Представитель полиции Косово Баки Келяни заявил, что среди арестованных есть и несколько полицейских и таможенников. Задержанных подозревают в организованной преступности и контрабанде.

Премьер Косово Рамуш Харадинай заявляет, что операция в общинах, населенных преимущественно сербами, направленная против нарушителей закона, и призвал сербов сохранить мир и уважать закон.

Приштинские СМИ сообщают о нескольких десятках задержанных и добавляют, что среди них есть и лица, которых подозревают в причастности к убийству сербского политического деятеля Оливера Ивановича и один полицейский.

В Косовской Митровице слышны сирены, местные жители ставят баррикады. Напряженная ситуация и в городе Зубин Поток. Там также были слышны выстрелы, местные жители дежурят на баррикадах.

Сербские источники сообщают о десятках бронетранспортеров косовской спецполиции на путях на улицах городов на севере Косово.

В Белграде продолжается чрезвычайная сессия Совета национальной безопасности. Глава государства Александар Вучич предупредил представителей Евросоюза, что Сербия "будет реагировать в случае, если косовские спецполиция не остановит акцию и не оставит север Косово".

"Сербия будет реагировать сдержанно, спокойно, но защитит и сохранит свой народ", - заявил Вучич.

Вучич также сообщил, что в числе задержанных также есть российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Ее признает большинство стран Запада, включая США, не признали независимости Сербия и Россия. Украина также не признала независимость Косово.

Евросоюз пытается убедить Белград и Приштину нормализовать отношения, однако пока переговоры не дали существенных результатов.

Напомним, Вучич назвал условие, при котором Сербия может признать независимость Косово.

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