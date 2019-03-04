Сербия может признать независимость Косово – Вучич назвал условие
Белград не будет продолжать диалог с Приштиной, пока Косово не отменит стопроцентные пошлины
Сербия не может признать независимость Косово, не получив ничего в ответ. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в интервью агентству ANSA.
"Для начала нам следует достичь компромисса. Мы не можем признать Косово и не получить чего-либо в ответ от другой стороны… В отличие от косовских лидеров, которые ежедневно обманывают своих граждан нереалистичными обещаниями, что Приштина получит все, а Белград ничего, мой долг объяснить сербам важность компромисса (с Приштиной), который не является поражением, а победой" – заявил президент Сербии.
Александр Вучич также подчеркнул, что Белград не будет продолжать диалог с Приштиной, пока Косово не отменит стопроцентные пошлины на сербские товары.
Ранее Вучич заявил, что Евросоюз должен играть более значимую роль на Балканах и предложить народам региона что-то осязаемое.
"Боюсь, что если мы недооценим некоторые факторы – волю людей с одной стороны и разочарование народа с другой – это приведет нас к ситуации, когда мы не сможем удержать стабильность в регионе в предстоящие годы. Сербия сделает все, что в ее силах, чтобы сохранить мир и стабильность и развивать со всеми добрые отношения, Сербия останется твердой на пути в ЕС. Но должен сказать, нужная более сильная роль ЕС, иначе Евросоюз не будет тем типом мечты, демократии и свободы, к которому мы тяготели. Гражданам Балкан нужно предложить что-то осязаемое, что можно увидеть своими глазами и почувствовать в карманах, нужно предложить что-то более конкретное, это должно быть ответственное обещание и ответственное выполнение", – заявил Вучич.
Также сообщалось, что в Сербии сорвали покушение ИГИЛ на Путина.
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