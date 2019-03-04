Сербия может признать независимость Косово – Вучич назвал условие

Белград не будет продолжать диалог с Приштиной, пока Косово не отменит стопроцентные пошлины

Александр Вучич. Фото: AFP

Сербия может признать независимость Косово – Вучич назвал условие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1cd/b3f/5c41cdb3f2249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1cd/b3f/5c41cdb3f2249.jpg 2019-03-04T19:58:00+02:00 Другие страны Белград не будет продолжать диалог с Приштиной, пока Косово не отменит стопроцентные пошлины

Сербия не может признать независимость Косово, не получив ничего в ответ. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в интервью агентству ANSA.

"Для начала нам следует достичь компромисса. Мы не можем признать Косово и не получить чего-либо в ответ от другой стороны… В отличие от косовских лидеров, которые ежедневно обманывают своих граждан нереалистичными обещаниями, что Приштина получит все, а Белград ничего, мой долг объяснить сербам важность компромисса (с Приштиной), который не является поражением, а победой" – заявил президент Сербии.

Александр Вучич также подчеркнул, что Белград не будет продолжать диалог с Приштиной, пока Косово не отменит стопроцентные пошлины на сербские товары.

Ранее Вучич заявил, что Евросоюз должен играть более значимую роль на Балканах и предложить народам региона что-то осязаемое.

"Боюсь, что если мы недооценим некоторые факторы – волю людей с одной стороны и разочарование народа с другой – это приведет нас к ситуации, когда мы не сможем удержать стабильность в регионе в предстоящие годы. Сербия сделает все, что в ее силах, чтобы сохранить мир и стабильность и развивать со всеми добрые отношения, Сербия останется твердой на пути в ЕС. Но должен сказать, нужная более сильная роль ЕС, иначе Евросоюз не будет тем типом мечты, демократии и свободы, к которому мы тяготели. Гражданам Балкан нужно предложить что-то осязаемое, что можно увидеть своими глазами и почувствовать в карманах, нужно предложить что-то более конкретное, это должно быть ответственное обещание и ответственное выполнение", – заявил Вучич.

Также сообщалось, что в Сербии сорвали покушение ИГИЛ на Путина.

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