Обстреляли столицу Ливии, есть погибшие

Несколько ракет были выпущены по Триполи

Фото: REUTERS/Hani Amara.

По меньшей мере двое человек погибли, еще восемь получили ранения в результате обстрела ракетами ливийской столицы Триполи во вторник вечером. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на экстренные службы города.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что несколько ракет были выпущены по Триполи, в городе раздалось несколько мощных взрывов. В некоторых районах виден густой дым.

Напомним, что ранее Ливийская национальная армия опубликовала видео со встречи своего верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу. На снятых кадрах также фигурировал главарь российских наемников "Вагнера" Евгений Пригожин.

В то же время британские разведывательные службы уже проинформировали премьер-министра Терезу Мэй о том, что президент России Владимир Путин хочет использовать Ливию как "стратегический бастион" в борьбе с Западом, сделать из страны свою "ракетную базу" и "новую Сирию".

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживают парламент и Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля он объявил о начале наступления на столицу, Триполи, на что Сарадж приказал подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне города.

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