Одна из главных магистралей Канады парализована: взорвался бензовоз

Машина выехала на встречную полосу и после столкновения моментально загорелась

На одной из основных транспортных артерий юга Канады взорвался бензовоз, в результате чего два человека погибли, а также образовались километровые пробки.

Инцидент произошел вечером 31 октября в городе Ваган, возле Торонто, на шоссе №407.

В правоохранительных органах страны утверждают, что авария произошла после того, как бензовоз выехал на встречную полосу и после столкновения моментально загорелся.

Intense fire on eastbound #407ETR. Been raging for at least 25 minutes now. Both east and westbound lanes blocked for first responders. Ambulance now on scene. Flames have not let up since we all arrived at the scene. pic.twitter.com/uK0B60sOKZ — Blunt_Object (@blunt_object) 31 октября 2018 г.

ДТП произошло в час пик, поэтому в аварию попали и другие автомобили.

Очевидцы публикуют видео и фото с места событий, на которых дым от пожара виден издалека.

Напомним, что в Турции автобус врезался в заднюю часть грузовика в северной части страны, результате чего два человека погибли и 34 получили травмы.

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