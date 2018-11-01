Одна из главных магистралей Канады парализована: взорвался бензовоз

Сегодня, 12:59

Машина выехала на встречную полосу и после столкновения моментально загорелась

Фото: скриншот
Фото: скриншот

На одной из основных транспортных артерий юга Канады взорвался бензовоз, в результате чего два человека погибли, а также образовались километровые пробки.

Инцидент произошел вечером 31 октября в городе Ваган, возле Торонто, на шоссе №407.

В правоохранительных органах страны утверждают, что авария произошла после того, как бензовоз выехал на встречную полосу и после столкновения моментально загорелся.

ДТП произошло в час пик, поэтому в аварию попали и другие автомобили.

Очевидцы публикуют видео и фото с места событий, на которых дым от пожара виден издалека.

Напомним, что в Турции автобус врезался в заднюю часть грузовика в северной части страны, результате чего два человека погибли и 34 получили травмы. 

Также мы писали о ДТП с лимузином свадебного кортежа в США, жертвами которого стали не менее двадцати человек. Согласно сообщениям СМИ, в лимузине проходила свадебная вечеринка.

Кроме того, сообщалось об аварии, в которую попал автобус к северу от Лос-Анджелеса и в которой пострадали 40 человек
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Источник:

"Сегодня"

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