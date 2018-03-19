Одна из областей Франции объявила референдум о независимости

Заморская территория Франции, Новая Каледония, 4 ноября проведет референдум о независимости.

Соответствующее решение большинством голосов утвердил 19 марта конгресс Новой Каледонии, передает телеканал BFMTV.

Ранее, в ноябре 2017 года, французские власти согласились на проведение этого референдума.

Как известно, Новая Каледония расположена на одноименном архипелаге в юго-западной части Тихого океана. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, а столица – город Нумеа.

Территория известна своими пляжами, а также одной из крупнейших в мире лагун, площадь которой составляет 24 тысячи квадратных метров, с разнообразной флорой и фауной.

Главный остров архипелага – Гранд-Тер, окружен барьерным рифом, который славится среди любителей дайвинга. Столица территории, город Нумеа, может похвастаться французскими ресторанами и роскошными магазинами, в которых продается одежда от парижских кутюрье.

Напомним, ранее в МИД Франции заявили, что Париж не признает итогов голосования на выборах президента России в оккупированном Крыму.

"Франция не признает организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня. Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией", – говорится в сообщении ведомства.

Стоит напомнить также, что недавно состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. За отделение от Ирака высказались 93 процента проголосовавших при явке в 72 процента.

А незадолго до объявления решения избирательной комиссии парламент Ирака одобрил отправку военных в Киркук, который власти курдской автономии Ирака считают подконтрольной им территорией.