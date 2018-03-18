Российские выборы в Крыму: Франция не признает итоги голосования

В МИД Франции заявили, что Париж не признает итогов голосования на выборах президента России в оккупированном Крыму.

"Франция не признает организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня. Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией", – говорится в сообщении ведомства.

Также в французском МИД отметили, что четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что из-за проведения президентских выборов в оккупированном Крыму, их результаты не будут признаны миром, а значит и новый президент России будет нелегитимным.

Напомним, несмотря на запросы российской стороны открыть участки на территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ граждан РФ, Киев принял неожиданное решение – россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, украинская сторона сослалась на агрессию со стороны РФ и на нежелание Москвы подчиниться законам Украины и требованиям соблюдать международное право и отказаться от проведения незаконных выборов в Крыму.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ разразились истерикой на решение украинской стороны и рассчитывают, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.



