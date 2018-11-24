Опаснее ИГ и "Аль-Каиды": глава Генштаба Британии высказался о России

Великобритании стоит опасаться России больше, чем террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида", которые в самой РФ являются запрещенными.



Об этом в интервью газете The Telegraph заявил начальник генштаба британских вооруженных сил генерал Марк Карлтон-Смит.

"Россия сегодня, бесспорно, представляет гораздо более серьезную угрозу для нашей национальной безопасности, чем исламские экстремисты, такие, как "Аль-Каида" и ИГ", – сказал он.

Марк Карлтон-Смит отметил, что Кремль систематически пытается выявить уязвимые стороны Запада, "особенно в некоторых нетрадиционных областях кибернетической, космической и подводной войны".

По его мнению, угрозу, которую представляет РФ, нельзя оставлять без внимания, а наиболее рациональным ответом на это является "сохранение возможностей и единства НАТО".

Также Карлтон-Смит добавил, что в условиях, когда ведутся сложные переговоры по Brexit, правительство не должно забывать о своей первостепенной обязанности – защите населения, то есть обеспечения достаточных возможностей для обороны. А для этого, по его словам, необходимо предусмотреть соответствующее финансирование.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия представляет угрозу всем странам мира. По словам чиновника, три года назад в Лондоне считали РФ "нарождающейся угрозой", но не знали, как будут развиваться события.