Оппозиционный лидер стал премьером Армении

Вчера, 12:48

Парламент страны нашел необходимое количество голосов для избрания Пашиняна главой армянского правительства


Во вторник, 8 мая, депутаты парламента Армении на заседании избрали оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны, передает ТАСС.

Как сообщается, за кандидатуру Пашиняна проголосовали 59 депутатов. Для избрания премьером ему было необходимо получить 53 голоса парламентариев.

Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.

Десятки тысяч граждан 8 мая собрались на площади Республики в центре Еревана, куда их накануне пригласил сам Пашинян для празднования "эпохальной победы". Кроме того, за день до голосования Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к новым акциям протеста, если 8 мая парламент не изберет его главой правительства.

Напомним, 1 мая Республиканская партия Армении, которая имеет большинство в парламенте, заблокировала избрание Пашиняна. Это привело к новым протестам в Армении, после которых правящая партия согласилась помочь избранию Пашиняна главой правительства
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