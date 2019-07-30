Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Саудовской Аравии

Халид Шейх Мухаммед, один из организаторов атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, готов выступить в суде и поддержать иск родственников погибших в результате теракта против Саудовской Аравии в обмен на то, что власти не будут добиваться для него смертной казни, сообщила The Wall Street Journal.
Как сообщила газета, такое предложение содержится в письме террориста, которое представили суду адвокаты подавших иск родственников и некоторых компаний добивающихся от Эр-Рияда компенсаций.
Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона. В результате погибли более 3 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Госдеп США увеличил награду за информацию о лидерах "Аль-Каиды" до 10 млн долларов. Речь идет о Абдулле Ахмеде Абдулле и Саифе аль-Адле, признанных в США виновными за участие в подготовке взрывов в американских посольствах в Найроби (столица Кении) и Дар-эс-Саламе (столица Танзании на тот момент) в 1998 году, жертвами которых стали 224 человек. Ранее вознаграждение, установленное в 2000 году, составляло 5 млн долларов за каждого из террористов.
В минувшем году Государственный департамент США пообещал награду в десять миллионов долларов за информацию о лидере террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" Абу Мухаммаде аль-Джулани.
Также Государственный департамент США объявил награду в 12 миллионов долларов за информацию, которая поможет определить местонахождение предполагаемых спонсоров международной террористической организации Аль-Каида.
Как известно, в США с 1984 года действует специальная программа по борьбе с терроризмом, которая предусматривает награду за информацию, которая поможет предотвратить теракты против американских граждан или же поможет задержать террористов.
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