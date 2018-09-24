От ударов коалиции в Сирии погибло более трех тысяч мирных жителей – правозащитники

Сегодня, 10:53

Эксперты правозащитной организации получают данные от информаторов в Сирии, их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально

Противостояние в Сирии продолжается. Фото AFP
Противостояние в Сирии продолжается. Фото AFP

В Сирии, где Россия понесла большие потери, за время операции возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в результате авиаударов по целям погибли более 3,3 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщили представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), передает DW.

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

В свою очередь, в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" заявили о тысяче погибших суммарно в Сирии и Ираке. Силы коалиции делают все возможное, чтобы избегать гибели мирных жителей, подчеркнули ее представители.

Операция возглавляемой США международной коалиции против джихадистской группировки началась в августе 2014 года с ударов по объектам ИГ на территории Ирака. В сентябре того же года коалиция начала атаки на террористов в Сирии.

Напомним, ранее в России признали, что превратили Сирию в полигон для испытания новых вооружений.
Сирия, США, коалиция, жертвы, мирные жители

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: facebook.commod.mil.rus

"Кура" воевал в Сирии и на Донбассе: офицер ВСУ показал погибшего российского военного

Вчера, 16:08

Теперь российский наемник не побеспокоит больше украинских военных на фронте

Россия

Место инцидента в Сирии. Скриншот

Как был сбит Ил-20 в Сирии: Россия показала 3D-реконструкцию крушения

Вчера, 14:54

Самолет-разведчик встал на пути российской же ракеты комплекса С-200, которая предназначалась израильским F-16
Загрузка...

Россия

Фото: AFP

Уничтожение Ил-20 в Сирии: почему Россия снова обвинила Израиль

Вчера, 14:33

Израиль убедил Москву в своей невиновности, но Кремль настаивает на выгодной для себя версии для пропаганды

США

Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников

"Дружественный" огонь по Ил-20 в Сирии и новые санкции США: ТОП-5 событий уходящей недели

22 Сентября, 13:06

Вашингтон также ввел санкции против Китая, в Молдове хотят референдум по Приднестровью, переговоры по Brexit зашли в тупик

Другие страны

Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников

Израильские военные раскрыли детали налета на Сирию, после которого сбили Ил-20

21 Сентября, 16:11

Израильские военные готовы принять представителей российских вооруженных сил и предоставить им дополнительную информацию в рамках расследования гибели Ил-20

Другие страны

Флот союзников. Фото:cpf.navy.mil

НАТО наращивает флотилию в Средиземном море

21 Сентября, 14:56

В настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают по меньшей мере 204 крылатыми ракетами "Томагавк"

Другие страны

Сергей Лавров. Фото: mid.ru

Военные Турции и РФ договорились: Лавров сделал заявление

21 Сентября, 14:26

Стороны согласовали конкретное прохождение границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе

Другие страны

Снимок Латакии. Фото: twitter.com/imagesatint

Появились снимки последствий авиаудара ВВС Израиля по Сирии, после которого сбили Ил-20

21 Сентября, 11:10

По предварительной оценке, склад боеприпасов, атакованный в сирийской Латакии, полностью уничтожен
Загрузка...