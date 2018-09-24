От ударов коалиции в Сирии погибло более трех тысяч мирных жителей – правозащитники

Эксперты правозащитной организации получают данные от информаторов в Сирии, их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально

В Сирии, где Россия понесла большие потери, за время операции возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в результате авиаударов по целям погибли более 3,3 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщили представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), передает DW.

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

В свою очередь, в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" заявили о тысяче погибших суммарно в Сирии и Ираке. Силы коалиции делают все возможное, чтобы избегать гибели мирных жителей, подчеркнули ее представители.

Операция возглавляемой США международной коалиции против джихадистской группировки началась в августе 2014 года с ударов по объектам ИГ на территории Ирака. В сентябре того же года коалиция начала атаки на террористов в Сирии.

Напомним, ранее в России признали, что превратили Сирию в полигон для испытания новых вооружений.