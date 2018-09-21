Россия понесла большие потери в Сирии, уничтожены самолеты и вертолеты
Россиян наказывают за военные преступления не только украинские военные, но и сирийцы
Россия продолжает нести потери не только на Донбассе, но и в Сирии. За время войны на Ближнем Востоке российская армия потеряла 16 самолетов и вертолетов. Такую статистику навел на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Простые учения в Сирии или 200-бригада", – "потроллил" россиян украинский офицер.
Из общего количества потерянной авиации на сирийской земле или неподалеку от ее берегов в море Россия лишилась восемь вертолетов разного класса и восемь самолетов.
- Су-24 – 1 шт.
- Ка-52 – 1 шт.
- Ми-28 – 2 шт.
- Ми-24 – 4 шт.
- Ми-8 – 1 шт.
- Миг-29 – 1 шт.
- Су-30 – 1 шт.
- Су-35 – 1 шт.
- Ан-26 – 1 шт.
- Ту-154 – 1 шт.
- Су-25 – 1 шт.
- Ил-20 – 1 шт.
Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.
В свою очередь израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители после бомбардировок вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20.