Открытие торговых центров, рынков и тренажерных залов: как Израиль выходит из карантина

Власти Израиля отменили также запрет на выход из дома без уважительной причины для граждан страны

В Израиле возобновляют работу торговые центры, рынки, а также тренажерные залы, которые были закрыты с середины марта для предотвращения распространения коронавируса.

Им можно работать с рядом ограничений. В частности, "вход посетителей должен регулироваться так, чтобы в любой момент времени в помещении находилось не более одного человека на 20 кв. м. площади, включая сотрудников", "должны обеспечиваться четкие меры для обеспечения дистанции в 2 метра между людьми", а также "неукоснительно выполняться правила гигиены, включая обработку поверхностей". Например, в магазины и салоны будут допускаться посетители "в количестве одного на каждые 15 кв. м. площади", но "не более двух человек на один действующий кассовый аппарат".

Ранее власти Израиля отменили также запрет на выход из дома без уважительной причины для граждан страны, действовавший с 25 марта. Также сообщили об отмене ограничения на проведение молитв на открытом воздухе на расстоянии не более 500 метров от дома или места работы, но указали, что "остается в силе ограничение по количеству участников — не более 19 человек".

Реклама

Посещение пляжей все еще запрещено, кроме как для занятий спортом на море, а "в бассейнах разрешена активность, связанная с терапией, а также занятия для спортсменов, участвующих в соревнованиях". При выполнении требований гигиены и социальной дистанции в Израиле разрешено открытие "библиотек, гостиниц, заповедников и объектов наследия, национальных парков и зоопарков".

Ранее в стране был представлен поэтапный план оживления экономики страны и выхода из карантинных мер, подчеркнул, что пока еще "сохраняется ограничение на количество собирающихся людей: не более 20 человек и только на открытом пространстве". В Израиле за пределами дома с 12 апреля обязательно ношение маски, нарушение этого правила карается штрафом в 200 шекелей (около 55 долларов – Ред.).

В тренде В Мали погиб украинец: служил во французском Иностранном легионе

Заметим, что всего на территории еврейского государства по состоянию было выявлено 16 314 инфицированных коронавирусом, 10 527 из них выздоровели. Число выздоровевших за 24 часа пациентов с коронавирусом в стране впервые превысило число выявленных инфицированных 17 апреля, и эта тенденция сохраняется.

Число умерших пациентов с коронавирусом в Израиле 6 мая достигло 238.

Реклама

Ранее в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса.

Видео: tripmydream.com

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама