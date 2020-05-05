В Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса: когда начнут производство

В Израильском институте биологических исследований создали пассивную вакцину против коронавируса. Об этом сообщает Jerusalem Post ссылаясь на заявление министерства обороны страны.

"Произошел значительный прорыв в деле поиска антидота против COVID-19", - говорится в совместном заявлении министерства обороны Израиля и Института биологических исследований.

Израильские медики и военные утверждают, что вещество распознает вирус, а затем нейтрализует его в теле человека. Они подчеркивают, что создание вакцины завершено.

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Вскоре институт запатентует вакцину, а потом заключит контракт для коммерческой разработки. Впрочем, до начала массового производства вакцины нужно пройти еще много сложных и длительных процедур. Они могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три препарата уже проходят испытания на людях.

Кроме того, Белый дом планирует создать проект, в рамках которого будет ускоренными темпами разрабатываться вакцина от коронавируса. Объединить усилия по разработке вакцины могут частные фармацевтические компании, государственные агентства и даже военные. Им будет предоставлен доступ к государственным ресурсам. Наиболее удачные варианты будут тестироваться на животных и только потом ученым разрешат провести клинические испытания на людях, после их согласия.

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