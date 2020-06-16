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Отношения Индии и Китая накалились до предела: на границе убиты солдаты

16 июня, 15:21

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Индия и Пекин с 60-ых годов спорят на клочок земли в Гималаях

На стыке Индии и Китая продолжается обострение – спустя месяц после массовой драки военные двух стран на границеконфликт обернулся уже человеческими жертвами.

Как сообщили в пресс-службе индийских Вооруженных сил, инцидент произошел в ночь на 16 июня в долине Галван, которая расположена на спорном участке земли в индийской части Гималаев.

"Силовое противостояние повлекло жертвы с обеих сторон. С индийской стороны погибли офицер и двое солдат", – говорится в заявлении.

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На место перестрелки отправились высокопоставленные представители военного командования с обеих сторон, а министр обороны Индии Раджнатх Сингх уже провел экстренную встречу с начальником штаба обороны, начальниками штабов трех видов вооруженных сил, министром иностранных дел Субраманиямой Джайшанкаром.

В ответ на это в китайском МИД утверждают, что накануне индийские пограничники "дважды пересекли линию границы с целью совершения незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому конфликту между двумя сторонами".

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При этом о гибели индийских солдат официальному Пекину ничего неизвестно.

По данным СМИ, конфликт Индии и Китая, которые с 60-ых годов прошлого века спорят за приграничные территории, впервые за десятилетия привели к гибели людей. Хотя несколько лет назад страны даже обменялись угрозами начать войну из-за границы.

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Но отношения у Дели натянутые не только с Пекином, но и с Исламабадом – в прошлом году ВВС Пакистана сбили на границе два индийских истребителя, один из которых упал на пакистанской территории..

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Индия Китай стрельба перестрелка территориальный спор

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