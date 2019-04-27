Отравленные лакомства прямо на улицах: в Австралии убьют два миллиона диких кошек

Власти Австралии считают, что кошки представляют серьезную угрозу для других животных

Фото: Pixabay

Австралийские власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны. Об этом сообщает "CNN".

"Сегодня около 80% млекопитающих Австралии и 45% ее птиц нигде на земле больше не встречаются в дикой природе. Для кошек местные виды являются легкой добычей. Кошки убивают более миллиона местных птиц и 1,7 миллиона рептилий по всей Австралии каждый день", - говорится в сообщении.

Правительство приступило к массовым убийствам животных, которые представляют серьезную угрозу для 27 видов грызунов, находящихся на грани исчезновения, еще в 2015 году.

Специальное отравляющее вещество изготавливается на фабрике неподалеку от города Перт. Яд помещают в колбаски, которые сбрасывают с воздуха. Кошки умирают в течение 15 минут после того, как съедают отравленное "лакомство". Чтобы истребить как можно больше животных, некоторых из них ловят и отстреливают.

Ранее власти Австралии ввели для кошек 24-часовой комендантский час. Суть идеи заключается в том, чтобы все домашние кошки содержались исключительно в помещениях, а на улицу выходили только в сопровождении хозяев – на поводке или в клетке. Особенно это касается кошек, проживающих в районах, расположенных вблизи от особых природоохранных зон.

Также, чтобы убить бродячих кошек, правительство определило десять районов, где их не было, и данные территории огородили забором. В пределах десяти гектаров вокруг этих мест бродячих кошек планировали уничтожить.

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