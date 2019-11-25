Падение самолета в Конго: число жертв возросло до 27

Самолет врезался в дома в городе Гома

Фото: REUTERS/Fiston Mahamba

В результате падения пассажирского самолета компании Busy Bee на жилые дома в Демократической Республике Конго погибли по меньшей мере 27 человек.

Об этом информирует BBC.

"По меньшей мере 27 человек погибли после того, как пассажирский самолет врезался в дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго", - сообщили местные чиновники.

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Ранее сообщалось о 24 погибших.

В число жертв входят девять человек из одной семьи, которые находились в одном из домов, пострадавших в результате катастрофы.

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Напомним: небольшой самолет упал вскоре после вылета с аэродрома города Гома в воскресенье утром. Причина аварии до сих пор не выяснена. На борту находились 17 пассажиров и двое членов экипажа.

Напомним, что год назад в ДРК рухнул самолет с 23 человеками на борту. В авиакатастрофе погибли трое граждан России.

Кроме того, год назад в Конго случилась крупная дорожная авария, жертвами которой стали около 50 человек.

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