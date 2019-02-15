Пакистан ответил на обвинения Индии после гибели 42 силовиков

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад, которая по заявлению индийской стороны базируется в Пакистане

Фото: AFP

Пакистан ответил на обвинения Индии после гибели 42 силовиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5e8/2ed/5c65e82ed2fff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5e8/2ed/5c65e82ed2fff.jpg 2019-02-15T00:16:09+02:00 Другие страны Ответственность за атаку взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад, которая по заявлению индийской стороны базируется в Пакистане

Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке в индийском штате Джамму и Кашмир, которая унесла жизни более 40 индийских силовиков. Заявление МИД Пакистана опубликована на сайте ведомства.

"Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и средств массовой информации, которые пытаются связать нападение с государством Пакистан без проведения расследований", — сказано в заявлении.

В нем также сказано, что нападение вызывает серьезную озабоченность, а Исламабад осуждает акты насилия.

Комментарий пакистанского МИДа стал ответом на заявление индийской стороны. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад, которая по заявлению индийской стороны базируется в Пакистане.

"Мы требуем, чтобы Пакистан прекратил поддержку террористов и террористических групп, действующих на их территории, и уничтожил инфраструктуру, которой управляют террористические отряды, чтобы совершать нападения в других странах", — сказано в заявлении министерства иностранных дел Индии.

По утверждению индийского МИДа, группировку "возглавляет международный террорист Масуд Азхар, которому правительство Пакистана предоставило полную свободу".

Напомним, в результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали.

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