Пакистан ответил на обвинения Индии после гибели 42 силовиков
Ответственность за атаку взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад, которая по заявлению индийской стороны базируется в Пакистане
Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке в индийском штате Джамму и Кашмир, которая унесла жизни более 40 индийских силовиков. Заявление МИД Пакистана опубликована на сайте ведомства.
"Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и средств массовой информации, которые пытаются связать нападение с государством Пакистан без проведения расследований", — сказано в заявлении.
В нем также сказано, что нападение вызывает серьезную озабоченность, а Исламабад осуждает акты насилия.
Комментарий пакистанского МИДа стал ответом на заявление индийской стороны. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад, которая по заявлению индийской стороны базируется в Пакистане.
"Мы требуем, чтобы Пакистан прекратил поддержку террористов и террористических групп, действующих на их территории, и уничтожил инфраструктуру, которой управляют террористические отряды, чтобы совершать нападения в других странах", — сказано в заявлении министерства иностранных дел Индии.
По утверждению индийского МИДа, группировку "возглавляет международный террорист Масуд Азхар, которому правительство Пакистана предоставило полную свободу".
Напомним, в результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали.
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