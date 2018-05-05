Панда, которая любит купаться, покорила соцсети

5 Мая 2018, 17:53

Бамбуковая медведица поливает себя водой в бассейне


Панда, которая любит купаться, стала звездой соцсетей.

В одном из китайских заповедников открыли бассейн, в котором звери могут освежиться в жару.

Панда практически все время проводит там. Она купается и поливает себя водой, и выманить ее из бассейна невозможно.

Гигантские панды являются неофициальным национальным талисманом Китая и живут в основном в горах Сычуань, а некоторые в соседних провинциях Ганьсу и Шэньси. 1864 особей живут в дикой природе, где им угрожают главным образом потерей местообитания. Еще 300 живут в неволе.

Напомним, ранее в Китае устроили дебют маленьких панд. Пять месяцев новорожденных бамбуковых медведей скрывали от глаз посетителей, пока забавные малыши набирали вес. Сейчас один из малышей весит уже 18 килограммов, второй – 13. Несмотря на то что они значительно повзрослели, до сих пор находятся в вольере под наблюдением своих матерей – взрослых панд.

Кроме того, в Китае построят гигантский заповедник для панд. Парк будет более чем в два раза больше, чем Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах. На это строительство Народны Банк Китая ужн пообещал выделить 10 млрд юаней – около 1,5 млрд долларов США по нынешнему курсу. 
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Источник:

"Сегодня"

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