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Папа Римский отреагировал на протесты в Беларуси

16 августа, 15:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Понтифик заверил, что внимательно следит за ситуацией

Папа Римский Франциск, который ранее приветствовал договоренность о новом режиме тишины на Донбассе, призвал к соблюдению прав человека и отказу от насильственных действий в Беларуси. Об этом сообщает Vatican News.

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"Мои мысли о возлюбленной Беларуси. Я с вниманием слежу за развитием ситуации после [президентских] выборов в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насильственных действий и уважению закона и права", - заявил понтифик в на традиционной проповеди на площади Святого Петра.

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Также Папа Римский пожелал мира белорусскому народу и отметил, что молится за благополучие граждан республики.

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Как известно, папа Франциск неоднократно принимал Лукашенко в Ватикане. Беларусь также предлагала стать страной-посредницей для проведения новой встречи Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси.

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Согласно оглашенным белорусской Центральной избирательной комиссией результатам президентских выборов, в первом же туре победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В то же время за Светлану Тихановскую якобы отдали свои голоса лишь 10,12% избирателей. Никто из оппозиционных кандидатов не признал такие результаты.

В связи с масштабными фальсификациями на выборах граждане Беларуси вышли на протесты во многих городах страны. Наибольшие акции происходят в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте. В результате жестокого разгона демонстраций ОМОНом и СОБРом множество протестующих были травмированы, связь с некоторыми из них отсутствует до сих пор. По официальным данным, во время акций погибли два человека.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Папа Римский Беларусь понтифик Франциск
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