Парламент Ирака требует у войск США покинуть страну

Иракский премьер назвал это лучшим решением для его страны

/ Фото: AFP

Парламент Ирака поддержал выведение американского военного контингента с территории страны на фоне обострения, к которому привела ликвидация под Багдадом командира иранского спецназа "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Как сообщает Alarabia, иракский парламентарии проголосовали за резолюцию, обязывающую правительство попросить Вашингтон вывести свои войска.

Соответствующая инициатива была выставлена на голосование на внеочередной сессии парламента по инициативе премьер-министра Ирака Адиля Абду-Махди.

Реклама

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически", – заявил по этому поводу глава правительства.

Махди назвал политическим убийство Сулеймани, а также командира иракского ополчения Абу Махди аль-Мохандеса, которого также уничтожили авиаударом американского беспилотника в ночь на 3 января.

По словам премьера Ирака, операция США осуществлялась без соответствующего разрешения из Багдада.

Напомним, что Пентагон подтвердил свою ответственность за атаку, уточнив, что она проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. Причем Конгрессу заранее об этом намерении не сообщали – Белый дом уведомил об этом уже постфактум.

Авиаудар был нанесен спустя несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. Ответственность за случившееся Белый дом возложил на Тегеран.

Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама