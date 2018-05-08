Полицейские кордоны и кортеж из лимузинов: Ким Чен Ын приехал в Китай – СМИ

Повышенные меры безопасности приняты в китайском городе Далянь, куда в прибыл на спецсамолете неназванный высокопоставленный представитель КНДР, предположительно лидер страны Ким Чен Ын. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И посетил с визитом КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным японского информационного агентство Kyodo, в центре города через каждые несколько метров дежурят полицейские, блокирована улица, которая предположительно ведет к месту, где остановился высокий гость. По словам местных жителей, усиленные меры безопасности приняты в городе с понедельника, 7 мая

В аэропорту Даляня замечены также самолеты, которые, как полагают, используют высокопоставленные китайские деятели. В понедельник там были на время прекращены взлеты и посадки обычных рейсовых лайнеров. Японский телеканал TBS продемонстрировал видео, снятое местным жителем, на котором запечатлен следующий по городу кортеж в составе нескольких черных лимузинов. TBS предполагает, что в Даляне может находиться лидер КНДР Ким Чен Ын.

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В то же время, по данным Киодо, туда мог направиться и председатель КНР Си Цзиньпин. Так, высказываются предположения, что он может принять участие в церемонии начала испытательного плавания построенного на верфях Даляня первого полностью китайского авианосца.

В конце марта Ким Чен Ын посетил Пекин на поезде. Эта поездка стала для него первым зарубежным визитом после прихода к власти в КНДР в декабре 2011 года. В ходе встречи с Си Цзиньпином Ким Чен Ын пригласил его посетить Пхеньян, и китайский лидер принял это приглашение.

Предыдущий руководитель КНДР Ким Чен Ир, покойный отец нынешнего лидера страны, не пользовался авиатранспортом и передвигался исключительно по железной дороге. На своем спецпоезде он неоднократно посещал Китай, а также Россию. Однако его сын, по данным южнокорейских СМИ, уже неоднократно пользовался самолетом для передвижения внутри страны.

Как сообщалось, Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.