Переговоры с США: президент Ирана назвал условие

Президент Ирана Хасан Рухани желает, чтобы его страну уважали

Хасан Роухани. Фото: REUTERS/Abdullah Dhiaa Al-Deen.

Президент Хасан Рухани предположил, что Иран, возможно, пожелает провести переговоры, если Соединенные Штаты проявят к нему уважение и не будут оказывать давление на Тегеран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полуофициальное информационное агентство Fars.

"Мы за логику и переговоры, если (другая сторона) с уважением садится за стол переговоров и следует международным правилам, а не издает приказ вести переговоры", – заявил Рухани.

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Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

Также ранее в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

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