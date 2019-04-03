Пилоты потерпевшего крушение эфиопского Boeing следовали инструкциям
Им пришлось отключить систему улучшения характеристик маневренности, но самолет выровнять не удалось
Расследования обстоятельств и причин крушения авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии продолжается. Согласно новым данным, после возникновения неполадок во время полета пилоты следовали установленным инструкциям и отключили так называемую систему MCAS (Система улучшения характеристик маневренности – Ред.), но так и не смогли выровнять самолет. Об этом сообщают СМИ.
Кроме того, известно, что по полученным с бортовых самописцев данным, система MCAS автоматически активировалась до того, как лайнер резко начал пикировать.
Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.
Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.
Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.
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