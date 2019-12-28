По базе американских военных в Ираке ударили ракетами: подробности

Под обстрел попала военная база, которая находится близ Киркука на севере Ирака

/ Фото: AFP

В Ираке военная база США вновь попала под ракетный обстрел. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракскую армию, несколько ракет были выпущены по базе близ Киркука на севере Ирака, на которой находились американские и иракские военнослужащие, а также подразделения местной полиции и антитеррористических служб. Неподалеку от базы была обнаружена пусковая установка, из которой, предположительно, могли быть выпущены ракеты.

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном штабом операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США, американский контрактник из числа гражданских погиб, несколько военнослужащих получили ранения при ракетном обстреле военной базы, расположенной рядом с городом Киркук .

Как отмечается в заявлении, в числе пострадавших – американские и иракские военные. Их число не уточняется.

Реклама

"Службы безопасности проводят расследование", - говорится в сообщении.

Ранее под ракетный обстрел попала военная база, расположенная на севере Багдада

Как сообщалось, в США эвакуировали несколько районов вокруг армейской базы из-за угрозы взрыва бомбы.

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама