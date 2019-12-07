В США эвакуировали несколько районов вокруг армейской базы из-за угрозы взрыва бомбы

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Жители районов, прилегающих к базе ВВС США Патрик в американском штате Флорида, были эвакуированы из-за сообщений о заложенной на ее территории бомбе. Об этом говорится в опубликованном в Twittter заявлении командования 45-го космического крыла американских ВВС.

"Сообщается об угрозе взрыва бомбы на базе ВВС США Патрик во Флориде. В прилегающих зонах из соображений безопасности проведена эвакуация. Сотрудники служб безопасности, Минобороны и пожарной службы занимаются расследованием обстоятельств на месте", — говорится в сообщении.

Ранее в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника произошла стрельба.

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Как рассказали местные власти, двое мужчин хотели ограбить магазин в городе Корал-Гейблс. Уходя от полиции, они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки и взяли в заложники водителя, но за ними уже мчались полицейские. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка.

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Жертвами перестрелки стали заложник и мужчина, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов застрелили грабителей.

Напомним, недавно на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС США. После содеянного он застрелился.

А 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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