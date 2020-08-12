По всей Беларуси проходят акции протеста: появились яркие фото и видео

В митингах принимают участие мужчины, женщины, дети и пожилые люди

По всей Беларуси, где продолжаются протесты, во многих городах страны люди выходят на улицы в светлых одеждах и с цветами в руках.

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Как сообщает "Наша Ніва", протесты проходили в нескольких районах Минска, а также в Гродно, Бобруйске, Слуцке, Могилеве, Гомеле, Бресте, Витебске, Барановичах и других городах страны.

Так, в Гродно во время акции у тротуара остановилась машина, люди из который попытались задержать одного из участников: он выскочил из автомобиля, но его догнали, повалили на землю, но за него заступились женщины – они клали на капот цветы и спорили с милиционерами, которые в итоге уехали без задержанного.

В Бобруйске на акцию вышли около 40 человек, одного из которых – в футболке с бело-красно-белым флагом — задержали.

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В Могилеве также прошли задержания – четырех участниц мирной акции увезли в машинах милиции. Силовики остановили автобус на другой стороне улицы, где проходила акция, из него вышли около 15 ОМОНовцев, но девушки спрятались в ближайших магазинах.

Несколько милиционеров в шлемах пошли за ними, но вышли ни с чем – по рации им отдали команду никого не задерживать.

Между тем, в центр Минска к вечеру начали стягивать автозаки и автобусы с силовиками. Тем временем, более 120 девушек с белыми букетами стоят возле одного из торговых центров города с цветами в руках. Проезжающие мимо машины сигналят в их поддержку, а к цепи присоединялись и мужчины.

Участницы акций рассказали, что стоят уже несколько часов и не опасаются задержаний.

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"У меня дети еще подростки, но мы сами вчера видели эти зверства. Не в телеграме — с балкона своего. Дети плакали. Поэтому я здесь", — рассказывает одна из минчанок.

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На улице Притыцкого в Минске живая цепь растянулась уже на несколько сотен метров.

В Могилеве у женщин, которые выстроились в цепь, остановились два микроавтобуса, из которых выбежали ОМОНовцы и задержали нескольких девушек, а остальных вытеснили на другую сторону улицы.

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В Гомеле во главе колонны солидарности женщина и двое детей с иконами. Здесь на мирную акцию собрались около 500 человек. Люди прошли к облисполкому, положили на его ступени цветы.

В Бресте у кинотеатра "Беларусь" также стояли женщины с цветами, прохожие приносят им воду.

В Витебске, у Ратуши задержали участниц мирной акции. Всего – около 15 человек.

В Гродно осталось около 300 человек, люди привозят стоящим женщинам воду, перекус и цветы.

У здания облисполкома на колени встали мужчины, один из которых держал в руках фото пятилетней девочки, которая пострадала в результате налета силовиков на авто, в котором она ехала с родителями.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с экспертами и узнали, какие сценарии развития событий прогнозируют Беларуси в дальнейшем. Больше об этом в статье "Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси" на нашем сайте.

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