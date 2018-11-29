Победа Зурабишвили на выборах президента Грузии: стали известны окончательные результаты голосования

Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов. Об этом сообщил в четверг, 29 ноября, ЦИК страны.

В ЦИК Грузии уточнили, что после подсчета голосов со всех 3 705 избирательных участков за Зурабишвили проголосовали 1 миллион 147 тысяч 627 избирателей, что составляет 59,52% голосов. За ее оппонента Григола Вашадзе отдали 780 тыс. 633 голосов, что составляет 40,48%.

Ранее мы писали о том, что победу Зурабишвили с результатом 58% прогнозировали экзит-поллы, проведенные Gallup. Итоговая явка избирателей в ходе второго тура выборов президента Грузии составила 56,23%.

Напомним, что нынешние президентские выборы станут для Грузии последними, которые проводятся путем прямого голосования. В следующий раз, в 2023 году, глава государства будет избираться Избирательной коллегией.

Также мы писали, что новая конституция Грузии существенно ограничит полномочия президента, который уже не будет осуществлять внешнюю политику государства, а также не сможет назначать послов и судей.