Почти 40 человек стали жертвами двойного теракта в Сомали

В Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба

В результате двойного теракта, который произошел в столице Сомали Могадиши, погибли по меньшей мере 38 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков.

Также стало известно, что ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Данный инцидент произошел вечером 23 февраля. В Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба.

"К настоящему моменту погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", — сообщали ранее медики.

Напомним, число жертв двойного теракта, который произошел 14 октября в столице Сомали, городе Могадишо, превысило 512 человек, еще 295 получили ранения.

Напомним, начиненной взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц города, вблизи которой находятся ключевые министерства страны. В течение первых часов после теракта количество погибших выросло до 85 человек.

К вечеру воскресенья, 15 октября, количество погибших от ранений в результате теракта достигло 189 человек. Раненых было 200 человек.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на просьбу больниц о донорстве крови для раненых.







