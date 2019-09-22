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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона агрессивных демонстрантов

22 сентября, 23:35

Ранее демонстранты разгромили железнодорожную станцию Ша Тин

/ Фото: AFP

В воскресенье, 22 сентября, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, надругались над флагом Китая и устроили беспорядок на железнодорожной станции.

Об этом сообщает Sky News.

"Полиция применила слезоточивый газ, разгоняя толпу", – говорится в сообщении.

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Протесты в Гонконге в который раз вылились в насилие - демонстранты растоптали китайский флаг и сожгли вещи на улице.

Ранее демонстранты разгромили железнодорожную станцию Ша Тин.

Три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули до пяти требований.

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