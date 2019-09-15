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Полиция Гонконга применила водяные пушки и слезоточивый газ против демонстрантов

15 сентября, 21:23

Митингующие бросали кирпичи в полицейских у зданий базы китайской армии

/ Фото: AFP

Полиция Гонконга использовала водяные пушки и слезоточивый газ против протестующих, которые бросали коктейли Молотова и кирпичи возле правительственных зданий.

Как сообщает Би-би-си, новой волной насилия закончился очередной марш оппозиции, требующей расследования действий полиции во время разгона манифестаций. Отмечается, что люди вновь вышли на улицы вопреки официальному запрету.

Митингующие бросали кирпичи в полицейских у зданий базы китайском армии, которая расположена неподалеку от парламента.

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Сотни человек также собрались у консульства Великобритании, чьей колонией ранее был Гонконг, с призывами к Лондону повлиять на Китай.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье участники протестов в Гонконге с пением гимна США и плакатами, призывающими США оказать помощь в освобождении города от контроля Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию. Демонстрация прошла в мирной обстановке, полиция только наблюдала за шествием.

Три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых стали выдвигать до пяти требований.

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