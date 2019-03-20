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Полиция Индонезии застрелила на курорте двух россиян

Сегодня, 17:48

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что убитые были членами банды, которая ограбила пункт обмена валют

Фото: AFP
Полиция Индонезии застрелила на курорте двух россиян //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25f/436/5c925f4369c26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25f/436/5c925f4369c26.jpg Другие страны Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что убитые были членами банды, которая ограбила пункт обмена валют

Правоохранительные органы Бали застрелили двух граждан России и еще одного задержали. Как пишет Bali Post, инцидент произошел во время ограбления ими пункта обмена валют на юге этого популярного туристического острова.

Днем 19 марта неизвестные в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на обменник и похитили около 63 тыс. долларов.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, поскольку еще четверым подозреваемым удалось сбежаться с места преступления. Предполагается, что среди грабителей была как минимум одна женщина.

На данный момент посольство России в Индонезии проверяет информацию о гражданстве погибших и собирается в ближайшие дни отправить на Бали представителя дипмиссии.

Напомним, в прошлом месяце стало известно о гибели в Таиланде троих российских туристов за один день: один совершил самоубийство в аэропорту международном аэропорту Бангкока, и еще двое стали жертвами ДТП.

Кроме того, сообщалось о задержании на тайском курорте Паттайя пары россиян, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош.

Мы также писали, что прошлым летом полиция Таиланда предъявила гражданину России обвинение в краже мотоцикла у пенсионера из Венгрии.

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Тег Индонезия, ограбление, россияне, бали, туристы, обменник

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