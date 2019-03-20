Полиция Индонезии застрелила на курорте двух россиян
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что убитые были членами банды, которая ограбила пункт обмена валют
Правоохранительные органы Бали застрелили двух граждан России и еще одного задержали. Как пишет Bali Post, инцидент произошел во время ограбления ими пункта обмена валют на юге этого популярного туристического острова.
Днем 19 марта неизвестные в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на обменник и похитили около 63 тыс. долларов.
На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, поскольку еще четверым подозреваемым удалось сбежаться с места преступления. Предполагается, что среди грабителей была как минимум одна женщина.
На данный момент посольство России в Индонезии проверяет информацию о гражданстве погибших и собирается в ближайшие дни отправить на Бали представителя дипмиссии.
Напомним, в прошлом месяце стало известно о гибели в Таиланде троих российских туристов за один день: один совершил самоубийство в аэропорту международном аэропорту Бангкока, и еще двое стали жертвами ДТП.
Кроме того, сообщалось о задержании на тайском курорте Паттайя пары россиян, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош.
Мы также писали, что прошлым летом полиция Таиланда предъявила гражданину России обвинение в краже мотоцикла у пенсионера из Венгрии.
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