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Политический скандал в Бразилии и ослабление карантина в Польше: как мир борется с коронавирусом

17 апреля, 17:39

Екатерина Степаненко

Готовятся к снятию ограничений и в США – федеральная власть уже раздала рекомендации

Португалия, Румыния и Великобритания объявили о продлении карантина. Страны только готовятся к преодолению пика заболеваемости. В то же время другие страны ЕС уже со следующей недели начнут смягчать ограничения.

Так с 20 апреля Польша откроет для посещений парки и леса. С большой вероятностью ослабить карантин может Израиль. Накануне глава правительства Беньямин Нетаньяху вместе с Советом нацбезопасности согласовали стратегию выхода из спецрежима. Правда, Благодатный огонь сойдет в этом году без верующих.

К постепенному снятию ограничений готовятся в США. По словам Дональда Трампа, федеральное правительство уже раздало рекомендации губернаторам штатов. Но последнее слово по ослаблению карантина остается за местной властью. Соседняя Мексика обещает, что к нормальной жизни вернутся уже к лету.

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А в Бразилии из-за коронавируса произошел политический скандал. Президент Жаир Болсонару, который называет инфекцию "маленьким гриппом", уволил министра здравоохранения. Потому что считает, что требования МОЗ оставаться дома вредят экономике.

"Я говорил с министром здравоохранения около 30 минут. Разговор был продуктивным. Я бы сказал, задушевным. Все вопросы согласованы", – заявил президент Бразилии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что количество инфицированных коронавирусом на Земле возросло за последние сутки более чем на 76 тысяч. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 8 тысяч, что также больше, чем днем ранее, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия Израиль Польша США карантин коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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