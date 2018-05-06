Полосатая радость: в зоопарке Китая амурская тигрица родила пятерых детенышей

В Китайском зоопарке амурская тигрица родила пятерых детенышей. Что считается большой редкостью – это исчезающий вид животных.

Малыши чувствуют себя хорошо, вовсю ползают. Правда, глаза еще не открыли.

Их матери приходится усиленно питаться. И съедать по два десятка яиц с молоком за каждый прием.

К слову, в этом же зоопарке обитают ставшие известными на весь мир толстые амурские тигры. Хищники страдали избыточным весом из-за низкой активности. Но после огласки в СМИ, смотрители всерьез взялись за их форму.

Ранее мы писали, что панда, которая любит купаться, покорила соцсети. Панда практически все время проводит там. Она купается и поливает себя водой, и выманить ее из бассейна невозможно.

Также напомним, что трогательное видео ласк тигра и беременной женщины попало в сеть. Забавный случай произошел в зоопарке Потаватоми штата Индиана, что на северо-востоке США. На кадрах ролика видно, как сначала хищник пытается лапой погладить посетительницу через стекло своего вольера.

Кроме этого, мы писали, что в китайском зоопарке Нинбо один из посетителей погиб после нападения тигра. Очевидцы утверждают, что мужчина оказался в вольере с тиграми, после того как преодолел специальное ограждение и ров с водой. В это время сотрудники зоопарка кормили животных.