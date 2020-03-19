Помпео обвинил власти Китая в выезде сотен тысяч инфицированных из Уханя

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что китайские власти позволили выехать из охваченного коронавирусом Уханя сотням тысяч зараженных людей.
По словам Помпео, именно из-за действий КНР "возникла опасность не только для китайцев, но и для людей по всему миру". Он считает, что китайские чиновники "знали о риске", но "потратили впустую важные первые дни в начале, позволив сотням тысяч людей уехать из Уханя и отправиться в такие места, как Италия, где теперь так страдают".
"Они пытались не допустить распространения информации вместо того, чтобы попытаться по-настоящему препятствовать распространению вируса, чего требовал мир", – добавил госсекретарь.
Также Помпео рассказал, что в Китай было очень сложно отправить иностранных медиков.
"В самом начале мы предложили направить туда лучших американских экспертов для оказания помощи им и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Нам не разрешили въезд", – отметил он.
Отметим, что за последние сутки число жертв нового коронавируса в Китае возросло на восемь человек. Количество заразившихся увеличилось на 34, а выздоровели еще 819 человек.
Также мы рассказывали, что в Китае во время домашнего карантина супруги все чаще начали подавать заявления на развод. В местных ЗАГСах утверждают, что "пары слишком много времени проводят вместе дома".
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