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Популярную фитнес-модель в бикини свинья укусила за ягодицу на Багамах: видео

Сегодня, 05:46

Девушка позировала фотографу, когда к ней неожиданно подбежали четыре свиньи

Популярную фитнес-модель в бикини свинья укусила за ягодицу на Багамах: видео Другие страны Девушка позировала фотографу, когда к ней неожиданно подбежали четыре свиньи

В Сети набирает популярность видео, как дикая свинья напала на латиноамериканскую популярную фитнес-модель Мишель Левин.

Девушка поделилась видео в своем аккаунте в Instagram 12 февраля. Ролик за сутки просмотрели более 5 миллионов раз. Видео прокомментировали более 60 тысяч пользователей соцсети. У фитнес-модели более 13 миллионов подписчиков аккаунта.

Инцидент, судя по геотегу, произошел на пляже на Багамах. Девушка позировала фотографу, когда к ней неожиданно подбежали четыре свиньи. Одна из них напала на Мишель Левин, укусив ее за ягодицу. Модель показала на видео, какой красный след остался от зубов животного. Девушка отнеслась к случившемуся с юмором, выложив ролик в общий доступ в соцсеть.

Ранее мы писали, что бродячий пес чуть не испортил съемки видео известной фитнес-модели Мишель Левин. Неизвестно откуда выскочившая собака напугала Мишель и пыталась ее схватить за ноги. Через какое-то время стало понятно, что собака настроена игриво и съемки продолжились.

Тем временем, в России свиньи заживо съели женщину. Животные нанесли женщине множественные повреждения и она умерла от потери крови.

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Тег укус, свинья, кусать, мишель левин, фитнес-модель

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metronews

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