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Посетители китайского зоопарка сняли на видео танцующую медведицу

Сегодня, 07:05

Зовут танцовщицу Ма Сяо Цянь, пользователи считают, это она так радуется весне

Посетители китайского зоопарка сняли на видео танцующую медведицу Другие страны Зовут танцовщицу Ма Сяо Цянь, пользователи считают, это она так радуется весне

Социальными сетями разлетелось видео китайского зоопарка. Медведица ритмично качает головой и подпрыгивает. Зовут танцовщицу Ма Сяо Цянь. Пользователи считают, это она так радуется весне. За сутки ролик с самкой редкого тибетского бурого медведя просмотрели почти полтора миллиона человек.

Ранее туристы, путешествовавшие на яхте в районе острова Шпицберген, стали свидетелями стычки между белой медведицей и моржом.

В ролике, снятом одним из очевидцев, отощавшая медведица, за которой бежит детеныш, осторожно осматривает отдыхающих моржей. Наконец она решается потрогать одного из них лапой, но, увидев реакцию разбуженного моржа, ретируется вместе с медвежонком.

По мнению биолога Йона Аарса из Норвежского полярного института, хищница крайне истощена. В таком состоянии она не способна одолеть здорового моржа, поэтому подыскивает старое и больное животное. Когда ее добыча продемонстрировала неожиданную резвость, ей пришлось спасаться бегством.

Также мы писали, что дрессировщик поселил свою медведицу прямо на автостоянке посреди Запорожья.

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Тег видео, медведь, зоопарк

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