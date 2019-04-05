Посетители китайского зоопарка сняли на видео танцующую медведицу
Зовут танцовщицу Ма Сяо Цянь, пользователи считают, это она так радуется весне
Социальными сетями разлетелось видео китайского зоопарка. Медведица ритмично качает головой и подпрыгивает. Зовут танцовщицу Ма Сяо Цянь. Пользователи считают, это она так радуется весне. За сутки ролик с самкой редкого тибетского бурого медведя просмотрели почти полтора миллиона человек.
Ранее туристы, путешествовавшие на яхте в районе острова Шпицберген, стали свидетелями стычки между белой медведицей и моржом.
В ролике, снятом одним из очевидцев, отощавшая медведица, за которой бежит детеныш, осторожно осматривает отдыхающих моржей. Наконец она решается потрогать одного из них лапой, но, увидев реакцию разбуженного моржа, ретируется вместе с медвежонком.
По мнению биолога Йона Аарса из Норвежского полярного института, хищница крайне истощена. В таком состоянии она не способна одолеть здорового моржа, поэтому подыскивает старое и больное животное. Когда ее добыча продемонстрировала неожиданную резвость, ей пришлось спасаться бегством.
Также мы писали, что дрессировщик поселил свою медведицу прямо на автостоянке посреди Запорожья.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Посетители китайского зоопарка сняли на видео танцующую медведицу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В зоопарке Берлина медвежонка назвали в честь футбольного клуба
Клуб из Бундеслиги будет помогать зоопарку заботиться о Герте
Белые медведи покинули поселок на Новой Земле
На территорию некоторых поселков заходили почти 50 медведей