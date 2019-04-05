Посетители китайского зоопарка сняли на видео танцующую медведицу

Зовут танцовщицу Ма Сяо Цянь, пользователи считают, это она так радуется весне

Посетители китайского зоопарка сняли на видео танцующую медведицу 2019-04-05T07:05:00+03:00 Другие страны Зовут танцовщицу Ма Сяо Цянь, пользователи считают, это она так радуется весне

Социальными сетями разлетелось видео китайского зоопарка. Медведица ритмично качает головой и подпрыгивает. Зовут танцовщицу Ма Сяо Цянь. Пользователи считают, это она так радуется весне. За сутки ролик с самкой редкого тибетского бурого медведя просмотрели почти полтора миллиона человек.

Ранее туристы, путешествовавшие на яхте в районе острова Шпицберген, стали свидетелями стычки между белой медведицей и моржом.

В ролике, снятом одним из очевидцев, отощавшая медведица, за которой бежит детеныш, осторожно осматривает отдыхающих моржей. Наконец она решается потрогать одного из них лапой, но, увидев реакцию разбуженного моржа, ретируется вместе с медвежонком.

По мнению биолога Йона Аарса из Норвежского полярного института, хищница крайне истощена. В таком состоянии она не способна одолеть здорового моржа, поэтому подыскивает старое и больное животное. Когда ее добыча продемонстрировала неожиданную резвость, ей пришлось спасаться бегством.

Также мы писали, что дрессировщик поселил свою медведицу прямо на автостоянке посреди Запорожья.

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