"Потерянный флот Гитлера" на дне Черного моря сняли на видео
В Обществе морской археологии затопленные подлодки считают значительной находкой
На сайте турецкой версии CNN появился тизер документального фильма о поиске трех субмарин 30-ой флотилии подводных лодок кригсмарине, затопленных в сентябре 1944 года у берегов Турции.
"Потерянный флот Гитлера" удалось обнаружить и запечатлеть с помощью батискафа и архивных документов. Они находились на дне Черного моря. Так, подлодка U-23 лежала на 50-метровой глубине в двух километрах от побережья (у города Агва). Еще две – U-19 и U-20 – были найдены на глубине 300 и 25 метров соответственно.
В Обществе морской археологии затопленные подлодки считают значительной находкой. Дело в том, что они были запечатаны и должны идеально сохраниться внутри, что уникально для техники времён Второй мировой войны.
Подлодки U-19, U-20 и U-23 затопили в 1944 году в связи с приближением советских войск к румынскому порту Констанца, где тогда располагалась главная военно-морская база Румынии, выступавшей на стороне стран Оси.
Примечательно, что судна были найдены еще в 2008 году морским инженером Сельчуком Колаем. Однако, на тот момент у мужчины не было возможности снять затопленные подлодки на видео, поэтому он совершал к ним лишь одиночные погружения.
Ранее мы писали, что в Ирландии обнаружили послание для летчиков Гитлера.
Тем временем, в Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер". Мужчина заявил, что он прибыл в страну в 1945-м году по поддельному паспорту и наконец решил "выйти из тени".
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