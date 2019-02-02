"Потерянный флот Гитлера" на дне Черного моря сняли на видео

В Обществе морской археологии затопленные подлодки считают значительной находкой

"Потерянный флот Гитлера" на дне Черного моря сняли на видео 2019-02-02T05:43:00+02:00 Другие страны В Обществе морской археологии затопленные подлодки считают значительной находкой

На сайте турецкой версии CNN появился тизер документального фильма о поиске трех субмарин 30-ой флотилии подводных лодок кригсмарине, затопленных в сентябре 1944 года у берегов Турции.

"Потерянный флот Гитлера" удалось обнаружить и запечатлеть с помощью батискафа и архивных документов. Они находились на дне Черного моря. Так, подлодка U-23 лежала на 50-метровой глубине в двух километрах от побережья (у города Агва). Еще две – U-19 и U-20 – были найдены на глубине 300 и 25 метров соответственно.

В Обществе морской археологии затопленные подлодки считают значительной находкой. Дело в том, что они были запечатаны и должны идеально сохраниться внутри, что уникально для техники времён Второй мировой войны.

Подлодки U-19, U-20 и U-23 затопили в 1944 году в связи с приближением советских войск к румынскому порту Констанца, где тогда располагалась главная военно-морская база Румынии, выступавшей на стороне стран Оси.

Примечательно, что судна были найдены еще в 2008 году морским инженером Сельчуком Колаем. Однако, на тот момент у мужчины не было возможности снять затопленные подлодки на видео, поэтому он совершал к ним лишь одиночные погружения.

Ранее мы писали, что в Ирландии обнаружили послание для летчиков Гитлера.

Тем временем, в Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер". Мужчина заявил, что он прибыл в страну в 1945-м году по поддельному паспорту и наконец решил "выйти из тени".

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