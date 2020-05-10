"Поймаем всех": Мадуро заявил о новой попытке переворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что трое предполагаемых наемников были арестованы в субботу в связи с попыткой вторжения в Венесуэлу, в результате чего общее число арестованных достигло 34.

"Мы поймали еще троих наемников сегодня... Мы тщательно искали всех участников, и мы поймаем всех их", – сказал Мадуро в телевизионном обращении.

Ранее власти Венесуэлы объявили, что им удалось обезвредить группу наемников из Колумбии, которые хотели совершить переворот в Венесуэле. Среди задержанных были двое американских граждан. По телевидению Мадуро показал их документы, в которых было указано, что задержанных зовут Люк Александр Денман и Айрон Бери, они – бывшие американские военные.

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Первый сказал во время допроса, что он и его единомышленники должны взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, прежде чем его доставят в Соединенные Штаты.

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Арестованных обвиняют в терроризме, заговоре, торговле оружием и участии в преступной группе, за что они могут получить до 30 лет тюрьмы. Другими обвиняемыми по делу являются венесуэльцы.

Президент США Дональд Трамп уже полностью отверг обвинения в том, что Вашингтон имеет какое-либо отношение к арестам в Венесуэле, и заявил, что Соединенные Штаты не будут скрывать проведение операции против Венесуэлы, если бы она была запланирована. Но Мадуро сказал, что верит – Трамп является "главнокомандующим операцией", а лидер оппозиции Хуан Гуайдо – соучастником.

По мнению правительства Мадуро, план состоял в том, чтобы похитить президента с целью официального прихода Гуайдо к власти. Он признан временным президентом США и другими странами мира. И, несмотря на обвинения Мадуро против Гуайдо, ему не предъявлено никаких обвинений.

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