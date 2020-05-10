Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Поймаем всех": Мадуро заявил о новой попытке переворота в Венесуэле

10 мая, 14:54

Юрий Божко

Президент Венесуэлы рассказал, что в страну пытались вторгнуться интервенты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что трое предполагаемых наемников были арестованы в субботу в связи с попыткой вторжения в Венесуэлу, в результате чего общее число арестованных достигло 34.

"Мы поймали еще троих наемников сегодня... Мы тщательно искали всех участников, и мы поймаем всех их", – сказал Мадуро в телевизионном обращении.

Ранее власти Венесуэлы объявили, что им удалось обезвредить группу наемников из Колумбии, которые хотели совершить переворот в Венесуэле. Среди задержанных были двое американских граждан. По телевидению Мадуро показал их документы, в которых было указано, что задержанных зовут Люк Александр Денман и Айрон Бери, они – бывшие американские военные.

Реклама

Первый сказал во время допроса, что он и его единомышленники должны взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, прежде чем его доставят в Соединенные Штаты.

В тренде
Эксперт рассказала, что затрудняет разработку вакцины против коронавируса

Арестованных обвиняют в терроризме, заговоре, торговле оружием и участии в преступной группе, за что они могут получить до 30 лет тюрьмы. Другими обвиняемыми по делу являются венесуэльцы.

Президент США Дональд Трамп уже полностью отверг обвинения в том, что Вашингтон имеет какое-либо отношение к арестам в Венесуэле, и заявил, что Соединенные Штаты не будут скрывать проведение операции против Венесуэлы, если бы она была запланирована. Но Мадуро сказал, что верит – Трамп является "главнокомандующим операцией", а лидер оппозиции Хуан Гуайдо – соучастником.

По мнению правительства Мадуро, план состоял в том, чтобы похитить президента с целью официального прихода Гуайдо к власти. Он признан временным президентом США и другими странами мира. И, несмотря на обвинения Мадуро против Гуайдо, ему не предъявлено никаких обвинений.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Венесуэла США президент переворот Мадуро американские военные Гуайдо

Источник: AFP

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 маяЕвросоюз
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругами
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругамиДругие страны
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)Другие страны
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причина
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причинаРоссия
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за СаакашвилиПолитика
Дети, вероятно, не являются переносчиками коронавируса – эксперт
Дети, вероятно, не являются переносчиками коронавируса – экспертЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...