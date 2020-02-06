Трамп встретился с Гуайдо

США продолжат работать с партнерами в регионе с целью противостояния незаконной диктатуре в Венесуэле

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп встретился в американской столице с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Информация об этом размещена на странице Белого дома в Twitter.

"Президент Дональд Трамп приветствовал в Белом доме Хуана Гуайдо, — говорится в сообщении. — США продолжат работать с партнерами в регионе с целью противостояния незаконной диктатуре в Венесуэле и будут поддерживать народ Венесуэлы для достижения демократического будущего и процветания". Текст сопровождают фотографии со встречи Трампа и Гуайдо в резиденции американского лидера.

Гуайдо был также приглашен на выступление Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". Лидер венесуэльской оппозиции сидел недалеко от супруги Трампа Меланьи. Во время своей речи президент сообщил, что Гуайдо присутствует в зале, назвав его "настоящим и легитимным президентом Венесуэлы". Он также заявил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

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Напомним, в мае 2019 года в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

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Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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