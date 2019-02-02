Пожар в центре Буэнос-Айреса: погибли два человека, более 50 пострадавших
В результате происшествия в отеле погибли два человека, еще четверо находятся в тяжелом состоянии
В результате пожара в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где произошло возгорание в 30-этажном отеле в центре города, погибли два человека, еще более 50 человек пострадали. Об этом сообщает издание TN.
"Пожар произошел на пятом этаже отеля и люди, находившиеся в помещениях выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные через окна", – говорится в сообщении.
Ранения получил 51 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Некоторые люди были госпитализированы из-за ран, но подавляющее большинство из-за вдыхания дыма. Также четверо человек находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.
Пожарные смогли оперативно справиться с огнем, но причины возгорания на данный момент неизвестны.
Напомним, ранее сообщалось о гибели одного человека и 40 пострадавших.
Как сообщалось, в начале октября прошлого года на Окружной в Киеве горел отель "Тиса". А во время пожара в гостинице на Бориспольском шоссе спасли 17 человек. Пожар тушили два часа. По данным спасателей, около полуночи загорелся четырехэтажный гостинично-ресторанный комплекс. Огонь вспыхнул в подвальном помещении, в комнате для хранения постельного белья. Во время тушения пожара на безопасное расстояние из комплекса эвакуировали 17 человек.
А в отеле Яремче огонь охватил четырехэтажное здание.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Пожар в центре Буэнос-Айреса: погибли два человека, более 50 пострадавших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв на нефтепроводе в Мексике: число погибших возросло до 120
В медицинских учреждениях на лечении находятся еще 27 пострадавших