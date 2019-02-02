Пожар в центре Буэнос-Айреса: погибли два человека, более 50 пострадавших

В результате происшествия в отеле погибли два человека, еще четверо находятся в тяжелом состоянии

Пожар в центре Буэнос-Айреса: погибли два человека, более 50 пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4e6/af6/5c54e6af6da32.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4e6/af6/5c54e6af6da32.jpg 2019-02-02T07:47:04+02:00 Другие страны В результате происшествия в отеле погибли два человека, еще четверо находятся в тяжелом состоянии

В результате пожара в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где произошло возгорание в 30-этажном отеле в центре города, погибли два человека, еще более 50 человек пострадали. Об этом сообщает издание TN.

"Пожар произошел на пятом этаже отеля и люди, находившиеся в помещениях выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные через окна", – говорится в сообщении.

Ранения получил 51 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Некоторые люди были госпитализированы из-за ран, но подавляющее большинство из-за вдыхания дыма. Также четверо человек находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.

Пожарные смогли оперативно справиться с огнем, но причины возгорания на данный момент неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось о гибели одного человека и 40 пострадавших.

Как сообщалось, в начале октября прошлого года на Окружной в Киеве горел отель "Тиса". А во время пожара в гостинице на Бориспольском шоссе спасли 17 человек. Пожар тушили два часа. По данным спасателей, около полуночи загорелся четырехэтажный гостинично-ресторанный комплекс. Огонь вспыхнул в подвальном помещении, в комнате для хранения постельного белья. Во время тушения пожара на безопасное расстояние из комплекса эвакуировали 17 человек.

А в отеле Яремче огонь охватил четырехэтажное здание.

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