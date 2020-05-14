Позитивная тенденция: в Канаде количество выздоровевших впервые превысило число болеющих

Тест на наличие коронавируса в стране прошли свыше 1,1 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в Канаде выросло за сутки на 1 121 и достигло 72 278. Об этом сообщает Минздрав страны.

Ранее была информация о 1 176 новых случаях заражения. Таким образом, ежесуточное число новых инфицированных не превышает 1,1 тыс. уже четвертый день подряд.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов, но больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (39 931), Онтарио (21 236) и Альберта (6 407). Тест на наличие коронавируса в стране прошли свыше 1,1 млн человек, 5 302 инфицированных умерли.

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11 мая в Канаде количество выздоровевших впервые превысило число болеющих, эта тенденция сохраняется. По состоянию на 13 мая в стране 35 164 ранее инфицированных уже полностью вылечились, а 31 812 продолжают бороться с коронавирусом.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он информировал, что, согласно прогнозам правительства, пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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